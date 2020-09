21.09.2020

Funkmast: Heute endet die Abstimmung

Kicklinger können zwischen zwei Standorten wählen

Im Dillinger Stadtteil Kicklingen erhitzt gegenwärtig ein von der Telekom geplanter Mobilfunkmast die Gemüter. Nach der Vermittlung durch die Stadt können 722 stimmberechtigte Bewohner unter zwei Standorten auswählen, sie haben dazu Fragebögen erhalten. Am ursprünglich geplanten Platz in der Donnersbergstraße würde ein Funkmast mit zehn Metern Höhe errichtet. Nach Protesten einer Bürgerinitiative gibt es nun einen Alternativ-Standort im Osten Kicklingens außerhalb der Bebauung. Allerdings würde die Telekom hier einen 40 Meter hohen Funkmast errichten. Gegen diesen zweiten Standort haben sich nun ebenfalls Kicklinger in Leserbriefen ausgesprochen. Bis zum heutigen Montag können die Bürger die Fragebögen ins Rathaus zurückschicken. (bv)

