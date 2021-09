Ein Remis, das sich für den FC Gundelfingen nicht gut anfühlt

Plus Trotz Überzahl verspielt der FC Gundelfingen gegen den SV Pullach einen sicher geglaubten Sieg. Referee Spindler lässt sich zum Elfmeter überreden.

„Es fühlt sich wie eine Niederlage an“, meinte Marius Brugger hinterher, und der Verteidiger des Fußball-Bayernligisten FC Gundelfingen hatte in gewisser Weise recht. Denn der FCG verspielte trotz Überzahl eine Führung und musste sich im Heimspiel gegen den SV Pullach mit einem Unentschieden begnügen.