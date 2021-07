FC Gundelfingen feiert Erfolg nach vielen Hiobsbotschaften

Plus Der FC Gundelfingen siegt im Testspiel gegen den TSV Gersthofen. Trainer Weng freut sich über die Leistung, eines stört ihn aber.

Nicht nur das Ergebnis stimmte Martin Weng zufrieden. Obwohl der Trainer des FC Gundelfingen zugab, „dass so ein Sieg schon gut tut.“ Selbst wenn es sich um ein Testspiel handelte, das der Bayernliga-Aufsteiger gegen den Landesliga-Rückkehrer TSV Gersthofen für sich entschied. Noch wichtiger war Weng allerdings, „dass die Leistung stimmte.“