Fußball: Fast hätte sich der FC Gundelfingen blamiert

Plus Der Bayernligist FC Gundelfingen traf auf die Kreisligisten SpVgg Wiesenbach. Und machte es spannend...

Die Blamage lag für die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen in der Luft. Bis drei Minuten vor dem Abpfiff lagen die Grün-Weißen beim Kreisligisten SpVgg Wiesenbach im Rückstand, erst mit einem Kraftakt drehten sie die Partie und gewannen noch mit 2:1 (0:0). Doch die Freude darüber war eher verhalten.