vor 56 Min.

Fußballfans im Landkreis feiern Sieg in letzter Sekunde

Der WM-Sieg in letzter Sekunde war nichts für schwache Nerven. Auch im Landkreis Dillingen flippen die Fans nach dem Drama aus.

Was war das für ein Krimi bei der Fußball-WM: Als Jogis Jungs gegen Schweden 0:1 zurücklagen und kurz vor dem Ausscheiden standen, mochten auch die Fans im Landkreis kaum mehr hinschauen. An vielen Orten schauten Fußballfreunde das Drama beim Public Viewing gemeinsam an - unter anderem auch in der Kim-Halle der SSV Höchstädt. So mancher mochte angesichts der Spannung gar nicht mehr hinschauen. Aber nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich schoss Toni Kroos mit einem fulminanten Freistoß in letzter Sekunde den 2:1-Siegtreffer heraus – und die Fans flippten auch beim Public Viewing im Innenhof des Dillinger Schlosses aus. Die WM-Party geht weiter. Es bildete sich Samstagnacht ein erster kleiner Autokorso in Dillingen. Geschafft ist das Achtelfinale aber noch nicht. Am Mittwoch muss ein Sieg gegen Südkorea her.

39 Bilder Fans in Höchstädt und Dillingen bejubeln Sieg von Jogis-Jungs Bild: Karl Aumiller

