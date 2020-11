vor 34 Min.

Fußgänger wird bei Unfall verletzt

Auto erfasst 95-Jährigen in Lauingen

Mit leichten Verletzungen ist am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall ein 95-jähriger Fußgänger mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren worden. Der 95-Jährige überquerte gegen 10.45 Uhr die Dillinger Straße und wurde vom Wagen eines 38-Jährigen erfasst, als dieser aus dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes nach links in Richtung Stadtmitte ausfahren wollte. Der Senior stieß nach Angaben der Polizei beim Aufprall gegen die Motorhaube des Autos. (pol)

