Fußgängerin findet Schlachtabfälle und ein totes Schaf

Bei ihrem Spaziergang hat eine 15-Jährige in Höchstädt am Sonntagabend eine eigenartige Entdeckung gemacht: Sie findet Schlachtabfälle und ein totes Schaf.

Eine 15-jährige Fußgängerin hat bei ihrem Spaziergang am Sonntagabend in Höchstädt einen Müllsack mit Schlachtabfällen und den Resten eines Schafes gefunden.

Schlachtabfälle und Reste eines Schafes an der Kläranlage gefunden

Beides hatte sie auf einer unbewirtschafteten Fläche nördlich der Kläranlage entdeckt, teilten die Beamten der Polizeiinspektion Dillingen mit. An dieser Stelle, so die Beamten, wurde außerdem auch am Montagnachmittag noch einmal ein weiterer toter Schafskörper gefunden.

Die Polizei Dillingen sucht Zeugen

Die Polizei Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter 09071/560. Auch bei einem weiteren Müll-Vorfall sind die Beamten auf der Suche nach Zeugen. Zwei größere Kartone mit Sperrmüll sind an der Containerstation für Müllentsorgung in der Dillinger Industriestraße gefunden worden. In den Kartons befand sich nach Angaben der Beamten unterschiedlicher Sperrmüll, der nicht in den Containern entsorgt werden darf. (pol)

