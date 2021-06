Wird der Lauinger Marktplatz in den Sommerferien autofrei?

Plus Drei Fraktionen im Lauinger Stadtrat wollen eine Sonderregelung für die Sommerferien. Ob das realisierbar ist?

Einen autofreien Marktplatz am Wochenende – das wünschen sich die Lauinger Stadtratsfraktionen der FDP/Liberale Bürger, SPD und der Grünen. Die Fraktionen haben deshalb gemeinsam einen entsprechenden Antrag gestellt. Ihrer Meinung nach soll die Sperrung für den Zeitraum der kommenden Sommerferien, also vom 31. Juli bis 12. September, gelten.