25.04.2019

Fußwallfahrt nach Buggenhofen

Jetzt für Termin am 4. Mai anmelden

Bereits zum 30. Mal führt die Pfarrgemeinde St. Martin Gundelfingen am Samstag, 4. Mai, ihre traditionelle Fußwallfahrt nach Buggenhofen durch. Thema ist in diesem Jahr „Ja, was glaubsch denn Du?!“.

Treffpunkt ist um 4 Uhr beim Friedhof in Echenbrunn (am Ortsausgang nach Veitriedhausen). Einstiegsmöglichkeiten gibt es um 9.50 Uhr beim Gasthaus Schlössle in Unterfinningen (noch 16 Kilometer bis Buggenhofen) oder um 12.10 Uhr in Oberliezheim (noch 6,5 Kilometer bis Buggenhofen). Die Gesamtstrecke beträgt rund 35 Kilometer. Der Wallfahrer-Gottesdienst findet um 14.30 Uhr in der Wallfahrtskirche Buggenhofen statt und wird von der Gitarrengruppe Gundelfingen musikalisch gestaltet.

In Unterfinningen stärken sich die Wallfahrer wieder mit einer kräftigen Wallfahrer-Suppe. Fußkranke Wallfahrer werden vom Fahrer des Begleitfahrzeugs betreut und notfalls weiterbefördert. Die Rückfahrt von Buggenhofen muss selbst organisiert werden. Die Wallfahrt findet bei jeder Witterung statt. Gebetsanliegen und Fürbitten können in allen Pfarrkirchen in den bereitgelegten Rucksack gegeben werden. Diese werden nach Buggenhofen mitgenommen und in den Gottesdienst eingebracht. Weitere Informationen beim Katholischen Pfarramt St. Martin Gundelfingen, Telefon 09073/9978020. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (pm)

