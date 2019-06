00:33 Uhr

Gabelsberger Straße wird gesperrt

Zwei Tage Umleitung in Dillingen

Die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen sind eigenen Angaben zufolge immer bemüht, Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer und Anwohner so gering wie möglich zu halten. Deshalb werden notwendige Maßnahmen wenn möglich immer in die Ferienzeit gelegt. In Vorbereitung einer größeren Kanal und Wasserleitungsmaßnahme muss am Dienstag und Mittwoch, 11. und 12. Juni, die Gabelsbergerstraße in Dillingen komplett gesperrt werden. Um die exakte Lage der Leitungen feststellen zu können, werden zwei Suchschlitze quer über die Fahrbahn hergestellt. Des Weiteren werden wegen der Bodenbeschaffenheit drei Bohrkerne im Untergrund gezogen. Für die Anwohner besteht laut Pressemitteilung die Möglichkeit, über die Rosenstraße, entgegen der Einbahnregelung auf ihre Grundstücke zu gelangen. Der Fußgängerweg ist ebenfalls frei.

Ebenfalls zu Beginn der Pfingstferien werden die noch offenen Stellen im Bereich Prälat-Hummel-Straße, Kardinal-von-Waldburg-Straße und Schüttenberg asphaltiert. Auch hier wird es zu Einschränkungen kommen, teilt Werkleiter Wolfgang Behringer mit. Alle Maßnahmen werden zum 15. Juni abgeschlossen. Danach gehen die Bauarbeiten am Schüttenberg weiter. (pm)

