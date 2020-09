00:32 Uhr

Gäste aus Dänemark und Heidenheim

Das steht im Kulturgewächshaus Birkenried an

Auch am kommenden Wochenende bietet das Kulturgewächshaus Birkenried zwei Live-Veranstaltungen. Zum einen Tim Lothar, der in Kanada aufgewachsen ist und jetzt in Dänemark lebt. Mit ihm verbunden ist für die Veranstalter immer die Geschichte seines Anrufs 2017 eine halbe Stunde vor Konzertbeginn, dass er in Gundelfingen angekommen sei, aber feststellen musste, dass dies das falsche Gundelfingen war. Seit er nicht mehr trommelt, sondern Gitarre spielt, wurde er als Solomusiker auf Festivals in über zwanzig Ländern engagiert. Sein Konzert in Birkenried am Samstag, 26. September, startet um 20 Uhr.

Am Sonntag, 27. September, sind von 14 bis 16.30 Uhr die Heidenheimer Gitarristen Andreas „Assi“ Antoniuk und Ricarda Rickert zu Gast. Sie treten gemeinsam unter dem Namen „You’n’Me“ auf. Das ursprünglich geplante Duo aus den USA, „Dan & Ocean“, musste kurzfristig absagen. Aufgrund der Coronabestimmungen durften die beiden nicht zu ihrer Tournee einfliegen. Nach erzwungener Corona-Pause freut sich das Heidenheimer Duo, erstmalig wieder auf der Bühne zu stehen, heißt es. Der Eintritt ist frei, es wird gesammelt. Bei schönem Wetter open air.

Besucher sollen für beide Veranstaltungen Plätze reservieren, unter E-Mail tickets@birkenried.de oder Telefon 0172/3864990. Falls sich jeweils mehr Besucher für die aktuell 54 möglichen Plätze anmelden, werden die Konzerte zusätzlich in den überdachten Biergarten auf Großbildschirm übertragen. (pm)

