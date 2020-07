00:31 Uhr

Ganz große Oper

Axel Flierl füllt die Dillinger Basilika mit Kathedralklängen

Von Silvia Schmid

„Ein Heimspiel, im Gegensatz zum Fußball sogar mit Publikum“, wie Paul Olbrich, Vorsitzender des Vereins Basilikamusik in seiner Begrüßung es nannte, stand am Samstag auf dem Programm des 14. Dillinger Orgelsommers. Basilikaorganist Axel Flierl griff selbst in die Tasten „seiner“ Orgel in der Basilika – und das mit Verve. Klotzen, nicht kleckern lautet die Parole, schließlich standen „Kathedralklänge“ auf dem Programm für die rund einstündige Matinée. Groß, mächtig, majestätisch und bedeutungsschwanger, wie die großen Kathedralen auch die Wahl der Stücke, ebenso ihre Interpretation. Das Dillinger Auditorium weiß es längst - wenn Basilikaorganist Flierl spielt, wird die kleine Matinée zum akustischen Großereignis, der Puls steigt synchron zum dramatischen Crescendo und am Ende atmen alle erleichtert mit dem Organisten auf – Katharsis. Paul Olbrich liegt abermals richtig: Mitnichten bestätigt sich in Dillingen die Redensart vom Propheten, der im eigenen Land nichts gelte. Bis auf den letzten corona-konformen Sitzplatz war die Basilika – im übrigen Konkathedrale im Bistum Augsburg und damit der kathedralen Klänge mehr als würdig – besetzt.

Flierl startete mit Eugène Gigouts „Grand Choer dialogué“, das dem Spieler Gelegenheit zur Vorstellung zweier Plenum-Klangebenen der Basilikaorgel gibt: die Trompet real des Chamadewerks und das Tutti des Hauptwerks. Kein anderes Instrument als die Orgel hat so eine orchestrale Klangfülle zu bieten. Für den Laien mitunter schwer vorstellbar, wie ein einzelner Musiker diese zum Vorschein zu bringen vermag.

Beeindruckend die synästhetische Betrachtung der sixtinischen Kapelle, die dann folgte. Die Kunstwerke und deren Rezeption in musikalische Komposition zu übersetzen ist Franz Liszt mit der „Evocation“ unter Berufung auf Allegri und Mozart ganz wunderbar gelungen, Axel Flierl wiederum hat es auf eine Weise interpretiert, die unter die Haut ging. Vom ernsten, schweren bis klagenden Widerhall des Karfreitags-Gesangs bis zum zarten, tief romantisch empfundenen Tongemälde in Mozarts AveVerum waren große Gefühle im Spiel. Nach Bachs Sinfonia D-Dur in der Bearbeitung von Dupré, immer wieder gerne gehört, dann für viele der Zuhörer der Höhepunkt der Matinée: der majestätische „Pilgerchor“ aus Richard Wagners romantischer Oper Tannhäuser in der Lisztschen Transkription für Orgel. „Der Gnade Heil ist dem Büßer beschieden, er geht einst ein in der Seligen Frieden; Vor Höll’ und Tod ist ihm nicht bang; drum preis ich Gott mein Lebenlang! Hallelujah!“. Auch ohne Gesang und Bühnengeschehen bekamen die Zuhörer hier die ganz große Oper präsentiert.

Zum vorläufigen Abschluss des Konzerts erfreute der Basilikaorganist mit der Cantilène (zu deutsch etwa „Singsang“) aus Louis Vernes dritter Symphonie in fis-Moll. Tosender Beifall nach einem sehr emotionsgeladenen Konzert war dem Künstler gewiss. Zum Dank setzte Flierl zur großen Freude des Publikums noch das berühmte Air aus Bachs Orchestersuite D-Dur drauf.

Themen folgen