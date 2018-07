16:56 Uhr

Garage brennt lichterloh

Das Feuer erfasst ein Auto und gestapeltes Holz, die Lauinger Feuerwehr löscht den Brand.

Die Lauinger Feuerwehr hat in der Nacht zum Samstag den Brand in einer Garage gelöscht. Der Alarm ging um 2.25 Uhr ein. Beim Eintreffen der Wehr war ein eindeutiger Feuerschein durch einen Spalt des Garagentores zu sehen, teilt Martin Koller, Kommandant der Truppe, mit. Die Feuerwehr öffnete unter Atemschutz das Garagentor und konnte das Feuer, das ein Auto sowie gestapeltes Holz erfasst hatte, schnell löschen. Am eineinhalbstündigen Einsatz waren 15 Mann und drei Fahrzeuge beteiligt. Die Polizei machte am Sonntag keine Angaben zur Brandursache und zu weiteren Ermittlungen. (dz/pm)

