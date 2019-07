vor 43 Min.

Gartenbauverein vermisst Interesse

Nur wenige Mitglieder kommen zur Versammlung. Wer geehrt wurde

Der Verein für Gartenbau und Landespflege Dillingen ließ auf der nur mäßig besuchten Mitgliederversammlung im Stadtsaal das Vereinsjahr Revue passieren. Zudem wurden dort Mitglieder geehrt, so Wenefrieda Ortolf für 60 Jahre Mitgliedschaft.

Vorsitzende Dagmar Widmann begrüßte die Gäste, die sich zunächst über den Filmvortrag von Hans Fischer aus Bobingen zum Thema „Iris, Blume der Götter“ freuten. Dagmar Widmann bedauerte, dass sich im Gegensatz zu dem bestehenden „Gartenboom“ der vergangenen Jahre das Interesse am Gartenbauverein Dillingen leider verringere. Bei der Versammlung wurden auch langjährige Mitglieder geehrt: Seit 25 Jahren im Verein sind Otto Hieber, Michael Schonger und Klaus Schweizer. 40 Jahre schon gehören Andreas Schamberger und Herbert Indra dem Gartenbauverein an, gar 50 Jahre sind Johann Reile, Rudolf Schmid und Elvira Wecker Mitglieder. Wenefrieda Ortolf hält dem Gartenbauverein bereits seit 60 Jahren die Treue.

Heinz Stickel erinnerte im Rückblick an die letztjährige Reise nach Venedig. In diesem Jahr fuhr der Dillinger Gartenbauverein bereits in die Niederlande und zur Bundesgartenschau nach Heilbronn.

Bei der beliebten Pflanzentauschbörse im Garten der Vorsitzenden konnten Pflanzen gegen eine kleine Spende erworben werden. Danach traf man sich bei der Tomatenaktion auf dem Samstags-Wochenmarkt. Dort wurden selbst gezogene Tomatenpflanzen an Interessenten weitergegeben.

Zu den geplanten Terminen: Am Vorabend zu Mariä Himmelfahrt (15. August) werden die Frauen des Gartenbauvereins wieder Kräuterbuschen binden und diese dann gegen eine Spende vor der Messe anbieten. Im September ist noch eine Fahrt auf die Insel Mainau vorgesehen. Anfang Oktober gibt es dann noch den herbstlichen Pflanzentausch. Das Vereinsjahr endet mit einer Zusammenkunft der Reisegruppe, bei der Heinz Stickel die Reisevorschläge für 2020 präsentiert. (pm)

