Gartner-Azubis bauen Buswartehäuschen

Nachwuchskräfte von Gartner in Gundelfingen schaffen eine Sitzgelegenheit. Wer die Idee hatte.

Diejenigen, die in der Gartnerstraße in Gundelfingen auf den Bus warten müssen, hatten in der Vergangenheit bei Regen, Graupel und Schnee schlechte Karten. Denn bisher gab es lediglich ein Verkehrsschild, das die Bushaltestelle kennzeichnete – keine Überdachung oder Sitzgelegenheit. Das Problem haben die Auszubildenden der Josef Gartner GmbH vor knapp zwei Jahren im Rahmen eines Lean-Workshops erkannt, und so reifte die Idee für das „Projekt Bushäuschen“.

Alle Abteilungen bei Gartner waren dabei

Das Projekt vereinte laut Pressemitteilung die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit der Ausbildungsberufe des Fassadenspezialisten: Die Technischen Systemplaner fertigten zu Beginn die Detailplanung und Werkstattzeichnungen an, die Industriekaufleute wählten anschließend die Lieferanten aus und waren für die Materialbeschaffung zuständig, und die Konstruktionsmechaniker wie auch die dualen Studenten im Ulmer Modell fertigten schließlich in der unternehmenseigenen Lehrwerkstatt das Unikat. Ein neues Betonfundament bot im Dezember den Azubis die Grundlage für die Montage.

Azubis sind stolz auf ihre Bushaltestelle

Seit kurzem ist das einzigartige Bushäuschen fertig und macht alle Beteiligten stolz: „Wir haben bei null angefangen. Uns fehlte das Wissen am Anfang, doch alle Beteiligten haben davon profitiert. Und es ist ein Projekt, das nur von uns Azubis geplant und durchgeführt wurde“, berichtet Lea Antunovic, Technische Systemplanerin. (pm)

