Gartner baut Fassade für das höchste nachhaltige Gebäude der Welt

Mitten in der Londoner Innenstadt steht ein neues Bürogebäude. Es ist das höchste nachhaltige Gebäude der Welt. Die Fassade entstand in Gundelfingen.

In der Londoner Innenstadt entsteht derzeit das Bürogebäude „Twentytwo“ (22). Mit einer Höhe von 278 Metern ist es das höchste Gebäude der Innenstadt und das höchste weltweit, das mit einer besonders nachhaltigen „Closed Cavity Fassade“ ausgestattet wurde. Im Frühjahr 2020 soll das Gebäude, das Platz für mehr als 12000 Arbeitsplätze bieten wird, bezogen werden. Ende November hat die Josef Gartner GmbH nun das letzte Fassadenelement der knapp 67000 Quadratmeter großen Fläche am Bürogebäude montiert. Offiziell startete Gartner das Projekt im Herbst 2016 und fertigte zeitweise rund 150 bis 170 Fassadenelemente pro Woche in den Werkstätten in Gundelfingen. (pm)