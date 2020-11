05.11.2020

Gas entzündet sich: 55-Jähriger aus Dillingen wird schwer verletzt

In Dillingen hat sich in einem Haus Gas entzündet

In Dillingen war am Donnerstagabend um 18 Uhr die Feuerwehr im Einsatz. Ein Mann musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Von Cordula Homann

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war eine Gasflasche beim Kochen in Brand geraten. Warum, ist bislang nicht bekannt.

Der 55-jährige Anwohner nahm daraufhin die Gasflasche und trug diese ins Freie. Vor dem Haus entstand schließlich eine Stichflamme. Das Feuer sprang auf den Mann über. Er erlitt schwere Verbrennungen und musste vom Krankenhaus Dillingen aus in eine Spezialklinik geflogen werden. Zur Klärung der Brandursache wurde die KPI Dillingen eingeschaltet. (pol)

