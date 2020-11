18:48 Uhr

Gas entzündet sich: Feuerwehreinsatz in Dillingen

In Dillingen hat sich in einem Haus Gas entzündet

In Dillingen war am Donnerstagabend die Feuerwehr im Einsatz. In einem Haus in der Donauwörther Straße hatte sich Gas entzündet.

Von Cordula Homann

Ersten Informationen zufolge konnten die Anwohner die Flasche noch selbst aus dem Haus heraustragen und das Feuer löschen. Vor Ort waren neben 15 Mann der Dillinger Feuerwehr auch Einsatzkräfte von der Polizei und dem Rettungsdienst.

Eine Person erlitt bei dem Feuer Brandverletzungen und wurde ins Dillinger Krankenhaus gebracht.

Der Verkehr von der Großen Allee kommend wurde nach 18 Uhr zeitweise umgeleitet. Ersten Meldungen zufolge stand die Gasflasche, die sich entzündet hatte, in einem Geschäft. Doch dann stellte sich heraus, dass das Gas in einer Wohnung Feuer gefangen hatte. Die Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. (corh)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen