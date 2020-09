vor 22 Min.

Gasgeruch in einem Lauinger Haus

In Lauingen mussten ein Mehrfamilienhaus und ein Nachbargebäude evakuiert werden. Im Keller fand die Lauinger Feuerwehr den Auslöser für das Gasproblem.

Nachdem Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Georg-Launer-Ring in Lauingen am Samstag um 12.35 Uhr Gasgeruch feststellten, wurde zuerst der Gasanbieter verständigt. Ein Verantwortlicher der Firma stellte per Messung eine erhöhte Gaskonzentration in der Luft fest.

Auch die Lauinger Feuerwehr war im Einsatz

Wie die Dillinger Polizei weiter mitteilte, mussten sowohl das Mehrfamilienhaus als auch ein Nachbargebäude evakuiert werden. Die Feuerwehr Lauingen, die mit 20 Einsatzkräften angerückt war, stellte in einem Kellerabteil des Mehrfamilienhauses eine Autobatterie fest, die seit zwei Tagen an einem Ladegerät angeschlossen war. Durch eine chemische Reaktion barst der Deckel der Batterie und es entwich Batteriesäure mit explosivem Gasgemisch.

Die Lauinger Feuerwehr entfernte die Batterie

Die Autobatterie wurde von der Feuerwehr ins Freie gebracht und die Gefahr wurde gebannt. Für den Mitarbeiter des Gasanbieters wurde vorsorglich ein Rettungswagen angefordert, da er kurzzeitig den ausströmenden Dämpfen der Batterie ausgesetzt war.

Nach abschließender Belüftung durch die Feuerwehr konnten alle Bewohner wieder zurück in die geräumten Häuser. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen