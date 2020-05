vor 36 Min.

Gasthaus zum Zoll: Abriss-Termin steht noch nicht fest

Das Gasthaus zum Zoll in Dillingen wird abgerissen. An dieser Stelle werden acht Reihenhäuser gebaut.

Plus An der Dillinger Donaubrücke werden acht Reihenhäuser entstehen. Auch die Lebenshilfe war dagegen.

Von Von Berthold Veh

Das Projekt wird insbesondere bei Leserinnen und Lesern in Dillingen kontrovers diskutiert. An der Dillinger Donaubrücke wird das „Gasthaus zum Zoll“ abgerissen. Investor Oleksandr Tyhomirov von der MGK Rosprojekt GmbH will dort acht Reihenhäuser bauen. Der Dillinger Stadtrat wollte das Vorhaben verhindern. Der Wohnkomplex an dieser Stelle sei nicht optimal, sagte etwa Oberbürgermeister Frank Kunz vor zwei Wochen in der letzten Sitzung des alten Dillinger Stadtrats. „Es passt nicht zum Ortseingang“, befand der Rathauschef und war dabei einer Meinung mit fast allen Dillinger Räten. Allerdings könne die Stadt dem Vorhaben die Genehmigung nicht versagen. Dies bestätigte auch Verwaltungsrat Christoph Röger nach einer erneuten Prüfung.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen