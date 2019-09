vor 44 Min.

Gebet, Meditation, Musik: Das ist die Dillinger Nacht der Kirchen

Viel Programm gibt es bei der Nacht der Kirchen am Samstag in Dillingen. Unter anderem auch in der Studienkirche, der Klosterkirche und der Basilika (von links).

Die Nacht der Kirchen in Dillingen wartet am Samstag mit vielen Angeboten auf. Auch ein persönlicher Segen und eine Führung aufs Dach der Basilika gehören dazu.

Gebet, Meditation, Musik, aber auch die Besichtigung des sanierten Dachstuhls der Basilika und ein persönlicher Segen: Die Nacht der Kirchen bietet am kommenden Samstag, 21. September, erneut ein großes Programm. Und dies nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder und Jugendliche:

Eröffnungsgottesdienst Auftakt zur Nacht der Kirchen ist um 18 Uhr mit einer heiligen Messe in St. Ulrich. Im Anschluss erklärt Diakon Xaver Käser in einer meditativen Kirchenführung die liturgischen Orte und ihre Funktionen im Gottesdienst der Gemeinde.

Basilika In der Basilika wird um 16 Uhr von Alfred Hirsch ein Programm für acht- bis zwölfjährige Kinder angeboten. Der Titel lautet: „Super-Galaktisch – besser geht‘s nicht: Christus ist das Herz des Weltalls. Wir erleben, wie die Basilika von der gigantischen Größe von Christus erzählt.“ Um 19 Uhr führt Mesner Klaus Probst auf den Dachstuhl der Basilika. Und um 21 Uhr führen der Konzertchor Bona-Voce und das Streichorchester Bon-Arco des Bonaventura-Gymnasiums Teile der „Missa Katharina“ von Jakob den Haan auf.

Studienkirche In der Studienkirche wird bereits um 17 Uhr mit einem Programm für Kinder von vier bis sieben Jahren begonnen. „Kirche in Bewegung“ ist das Thema. Von der Studienkirche aus werden zusammen mit Gudrun Lutzmann, Elke Rathgeb und Sandra Späth die Christkönigskirche, die Basilika, die Ölbergkapelle und die Klosterkirche besucht und ihre Besonderheiten betrachtet. Um 20 Uhr wird auf einer Großleinwand Leonardo da Vincis weltberühmtes Gemälde „Das letzte Abendmahl“gezeigt und von Barbara Pfeuffer erklärt. Um 22 Uhr beendet eine Meditation mit Helga Hipp unter dem Thema „Diesen Tag, Herr, lege ich zurück in Deine Hände“, die Nacht der Kirchen in der Basilika.

Katharinenkirche Fünf Orgel-Fugen verschiedener Epochen und Stile interpretiert Andreas Käßmeyer um 20 Uhr in der evangelischen Katharinenkirche. Um 21 Uhr folgt „Lobe den Herrn, meine Seele“: Lobpreis mit Gebet und englischen sowie deutschen Liedern, musikalisch unterstützt durch Judith Kurz und Melanie Walter. Den Abschluss um 22 Uhr bildet die Akkordeongruppe Wilhelm Trofimenko mit französischer Musik: „Musette und mehr“ In den Zwischenpausen werden Getränke und Gebäck gereicht.

Klosterkirche Die Klosterkirche bietet von 20 bis 22 Uhr – jeweils zur vollen Stunde – Beten mit Bruder Franziskus an. Dabei wird der Lobpreis Gottes, den Franziskus auf dem Berg La Verna für seinen treuen Gefährten Bruder Leo verfasst hat, betrachtet.

Christkönigskirche In der Christkönigskirche bringen bereits um 18 Uhr Mitglieder der evangelischen und katholischen Pfarreiengemeinschaften ihre persönlichen Erfahrungen mit einem Wort der Bibel ein. Dazu spielen die Veeh-Harfen-Gruppe und das Flötensextett von Regens Wagner unter der Leitung von Schwester Doris Krieger. Um 19 Uhr beginnt schließlich das gemeinsame Singen neuer geistlicher Lieder mit der Regens-Wagner-Mitarbeiter-Band.

Schlosskapelle Der Lechschwäbische Dreigesang mit Xaver Käser, Paul Weishaupt und Josef Rupp lässt um 20 Uhr in der Schlosskapelle das Geschehen des Karfreitags lebendig werden. Alpenländische Passionslieder wechseln mit Gedichten von Xaver Käser in schwäbischer Mundart.

Pfarrzentrum St. Peter Im Meditationsraum im Pfarrzentrum St. Peter führt um 20 Uhr und um 21 Uhr Alfred Hirsch in die christliche Meditation mit dem Herzensgebet nach John Main ein.

Kapuzinerkirche Die ehemalige Kapuzinerkirche bietet unter dem Thema „Im Schweigen vor Gott zur Ruhe kommen“ von 20 bis 22 Uhr Zeit und Raum für persönliche Anbetung. Ein persönlicher Segen wird um 19.30, 21. und 22.15 Uhr erteilt. (pm, dz)

Das Programm für die Nacht der Kirchen ist – heraustrennbar – im Gottesdienstanzeiger enthalten. Es liegt außerdem als Einzelprogramm in den Kirchen Dillingens aus und kann auf der Homepage der Pfarrei nachgelesen werden. Jeder Programmpunkt dauert etwa 30 Minuten.

