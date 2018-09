17.09.2018

Gebrochene Nase, Schläge und Drohung

Verletzte in Dillingen und Syrgenstein

Syrgenstein/Dillingen Auf dem Fest Brenztalpower in Syrgenstein ist laut Polizei eine Person verletzt worden. In der Nacht auf Sonntag, gegen 1:40 Uhr, wurde den Sanitätern dort in Syrgenstein ein 24-jähriger Besucher übergeben, der stark aus der Nase blutete. Da der junge Mann die Behandlung verweigerte und zunehmend aggressiver gegenüber den Sanitätern wurde, wurde eine Streife der Polizeiinspektion Dillingen hinzugezogen und für die Behandlung der Rettungsdienst alarmiert. Letzterer stellte beim Verletzten fest, dass dieser die Nase gebrochen hatte. Nach der Behandlung wurde der mit knapp drei Promille alkoholisierte Geschädigte seiner Mutter übergeben. Wie es zu der Verletzung kam, konnte vor Ort nicht geklärt werden.

Bei einem Fall in Dillingen scheint klar zu sein, wie die Verletzungen eines jungen Mannes entstanden – fraglich ist aber, durch wen. Ein 19-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag im Dillinger Taxispark mit einem bisher unbekannten Mann zusammengeraten. Wie die Polizei mitteilt, hat der 19-Jährige angegeben, der Unbekannte habe ihn zusammengeschlagen und mit dem Leben bedroht. Durch die Schläge erlitt der mit einem Promille alkoholisierte Geschädigte eine Platzwunde an der rechten Hand sowie leichte Verletzungen an der rechten Schläfe. (pol)

Hinweise nimmt die Polizei Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen.

