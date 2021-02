vor 50 Min.

Geflügelpest: Das müssen Halter beachten

Diese Regeln gelten ab Freitag im Landkreis Dillingen

Die Geflügelpest (HPAI) breitet sich in Deutschland weiter aus. Insgesamt sind in Bayern derzeit vier Fälle bei Wildvögeln in den Landkreisen Starnberg, Passau, Landsberg am Lech, und Haßberge nachgewiesen. Deutschlandweit sind mehr als 600 Fälle bei Wildvögeln amtlich festgestellt worden, teilt das Landratsamt Dillingen mit.

Vor diesem Hintergrund sei von einem steigenden Vorkommen des Virus in der Wildvogelpopulation in Bayern auszugehen. Dieses bedinge ein erhöhtes Risiko der Einschleppung des Virus in Hausgeflügelbestände. Besonders gefährdet seien dabei vor allem Klein- und Hobbyhaltungen, für die die strikten Biosicherheitsanforderungen der Geflügelgroßbetriebe noch nicht gelten.

Zum Schutz der bayerischen Geflügelhaltungen sollen daher ab sofort verstärkte Biosicherheitsmaßnahmen für sämtliche Haus- und Nutzgeflügelbestände angeordnet werden, schreibt das Landratsamt in seiner Mitteilung. Dies hat das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-cherschutz aufgrund der bei Wildvögeln vorliegenden Geflügelpestnachweise in Deutschland und Bayern veranlasst.

Die erforderlichen Maßnahmen werden durch eine Allgemeinver-fügung des Landkreises Dillingen bekannt gegeben und gelten ab Freitag, 5. Februar. Die Allgemeinverfügung ist im Amtsblatt des Landkreises Dillingen unter www.landkreis-dillingen.de veröffentlicht. Darin sind unter anderem Maßnahmen wie die Sicherung gegen unbefugtes Betreten, das Tragen von Schutzkleidung sowie konsequente Reinigung und Desinfektion aufgeführt. Die Anordnungen erfolgen anhand einer für Bayern entwickelten Risikobewertung auf der Grundlage bundeseinheitlicher Beurteilungskriterien.

Um eine weitere Ausbreitung der Vogelgrippe in der Wildvogel-population rasch zu erkennen, wird in Bayern zudem das bestehende Wildvogelmonitoring konsequent weitergeführt. Für den Menschen ist das Virus nach derzeitigen Erkenntnissen ungefährlich, betont das Landratsamt. Dennoch sollten tot aufgefundene Vögel nicht angefasst werden und Funde dem Veterinäramt gemeldet werden. (pm)

mit Sicherheitsmaßnahmen speziell für Geflügelhalter sowie weitere aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern sind abrufbar unter: lgl.bayern.de/tiergesundheit/tierkrankheiten/virusinfektionen/gefluegelpest/

