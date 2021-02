vor 40 Min.

Geflügelpest im Landkreis Dillingen: Das müssen Halter beachten

Weil sich die Geflügelpest auch in Deutschland weiter ausbreitet, müssen Halter auch im Landkreis Dillingen neue Regeln einhalten. Welche das sind.

Die Geflügelpest (HPAI) breitet sich in Deutschland weiter aus. Insgesamt sind in Bayern derzeit vier Fälle bei Wildvögeln in den Landkreisen Starnberg, Passau, Landsberg am Lech, und Haßberge nachgewiesen. Deutschlandweit sind mehr als 600 Fälle bei Wildvögeln amtlich festgestellt worden, teilt das Landratsamt Dillingen mit.

Geflügelpest: Sicherheitsmaßnahmen auch im Landkreis Dillingen

Vor diesem Hintergrund sei von einem steigenden Vorkommen des Virus in der Wildvogelpopulation in Bayern auszugehen. Dieses bedinge ein erhöhtes Risiko der Einschleppung des Virus in Hausgeflügelbestände. Besonders gefährdet seien dabei vor allem Klein- und Hobbyhaltungen, für die die strikten Biosicherheitsanforderungen der Geflügelgroßbetriebe noch nicht gelten.

Zum Schutz der bayerischen Geflügelhaltungen sollen daher ab sofort verstärkte Biosicherheitsmaßnahmen für sämtliche Haus- und Nutzgeflügelbestände angeordnet werden, schreibt das Landratsamt in seiner Mitteilung. Dies hat das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-cherschutz aufgrund der bei Wildvögeln vorliegenden Geflügelpestnachweise in Deutschland und Bayern veranlasst.

Welche Maßnahmen ab Freitag, 5. Februar gelten

Die erforderlichen Maßnahmen werden durch eine Allgemeinverfügung des Landkreises Dillingen bekannt gegeben und gelten ab Freitag, 5. Februar. Die Allgemeinverfügung ist im Amtsblatt des Landkreises Dillingen unter www.landkreis-dillingen.de veröffentlicht. Darin sind unter anderem Maßnahmen wie die Sicherung gegen unbefugtes Betreten, das Tragen von Schutzkleidung sowie konsequente Reinigung und Desinfektion aufgeführt. Die Anordnungen erfolgen anhand einer für Bayern entwickelten Risikobewertung auf der Grundlage bundeseinheitlicher Beurteilungskriterien.

Um eine weitere Ausbreitung der Vogelgrippe in der Wildvogelpopulation rasch zu erkennen, wird in Bayern zudem das bestehende Wildvogelmonitoring konsequent weitergeführt. Für den Menschen ist das Virus nach derzeitigen Erkenntnissen ungefährlich, betont das Landratsamt. Dennoch sollten tot aufgefundene Vögel nicht angefasst werden und Funde dem Veterinäramt gemeldet werden.

Die Regeln für Geflügelhalter im Landkreis Dillingen im Überblick

Alle (privaten und gewerblichen) Tierhalter, die bis einschließlich 1000 Stück Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten oder Gänse) im Landkreis Dillingen a.d. Donau halten, haben sicherzustellen, dass

Der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeten Geflügels nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert wird oder werden.

nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert wird oder werden. Eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zum Wechseln und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird.

Für Wildvögel gilt ein allgemeines Fütterungsverbot im gesamten Landkreis Dillingen . (pm)

Sicherheitsmaßnahmen speziell für Geflügelhalter sowie weitere aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern sind abrufbar unter: lgl.bayern.de/tiergesundheit/tierkrankheiten/virusinfektionen/gefluegelpest/

