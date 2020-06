16:38 Uhr

Gehorsam, Glaube und Bescheidenheit

Karoline Remiger aus Gundelfingen erinnert sich beim Lesen an früher

Da hat Norbert Remiger aus Buttenwiesen nicht schlecht gestaunt. „Ich war schon ein wenig überrascht, als meine Mutter nach dem Lesen Ihres Artikels lächelte, ihr Poesiealbum hervorzauberte und zu jedem Verfasser etwas sagen konnte.“ Mutter Karoline Remiger, Jahrgang 1940, bekam das Album zur Kommunion 1949 von ihrer Taufpatin.

Karoline Remiger schreibt: „Es sind Erinnerungen an meine Eltern, Großeltern, Schulkameraden, Nachbarn. Wenn ich es in der Hand habe und lese, sind die Erinnerungen und Bilder in aller Größe da. Da kommt es einem sofort in den Kopf, wie schnell die Zeit vergangen ist.

Meine Großeltern sind vor 1900 geboren und mein Vater ist 1905 geboren. Sie hatten alle noch mit der alten deutschen Schrift in das Poesie-Album geschrieben. Meine Mutter, 1916 geboren, schrieb dann schon in Latein. Meine Großeltern und Eltern schrieben von Gehorsam und Bescheidenheit. Der Glaube, die Kirche war für alle ganz wichtig. Meine Lehrerin Irene Neumaier, später Frau Wosnitza, lebt nicht mehr. Die Lehrerin Frau Kapfer, verheiratete Manlik, lebt noch in Dillingen. Unsere Handarbeitslehrerin hat uns das Wichtigste beigebracht: Kreuzstich, Stäbchen häkeln, Verse stricken und so weiter. Die Schulkameraden – einige sind nicht mehr unter uns, aber mit zwei Klassenkameradinnen treffe ich mich an den Geburtstagen immer. Hier werden die Erinnerungen an alte Zeiten und die Fragen, wo sind die anderen alle geblieben, wach gehalten. Mittlerweile haben wir auch alle unsere Gebrechen, dem Alter entsprechend. Schön war es, in einer friedlichen Zeit, wo es immer aufwärtsging, man gesund war und jeder seine Arbeit hatte, zu leben und alt zu werden.“

