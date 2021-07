Höchstädt

vor 26 Min.

Wie seniorenfreundlich sind die Wege in der Stadt Höchstädt?

Plus Nicht nur für ältere Menschen gibt es so manche Hürde in der Innenstadt von Höchstädt zu überwältigen. Ein Rundgang mit dem Seniorenbeirat und was dabei herausgekommen ist.

Von Dominik Bunk

Mit dem Alter kommen oft schleichend Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. So können sich manchmal schon kleine Stufen, die eigentlich täglich benutzt werden, in unüberwindbare Hindernisse verwandeln. So ergeht es auch vielen Menschen, die plötzlich auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind. Aber auch Mamis und Papis, die mit ihren Schützlingen mit einem Kinderwagen spazierengehen, kommen manchmal an ihre Grenzen. Ist das auch in Höchstädt so?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

