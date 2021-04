Geld für Kneippanlagen

Freistaat fördert in Dillingen und Bissingen

Der 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp: Anlässlich des besonderen Jubiläums erstrahlen in diesem Jahr viele Kneipp-Bäder in neuem Glanz. Zu verdanken ist dies dem Sonderprogramm „Touristische Infrastruktur – Kneipp-Anlagen“ des Bayerischen Wirtschaftsministeriums, das Kommunen in ganz Bayern beim Ausbau und der Modernisierung von Kneipp-Anlagen fördert. Die ersten 19 Projekte können bereits jetzt realisiert werden. „Die Förderbescheide werden in dieser Woche von den Bezirksregierungen verschickt. So können die Gemeinden zeitnah damit starten, ihre gesundheitstouristische Infrastruktur im Kneipp-Jahr 2021 auf den allerneuesten Stand zu bringen“, sagt Fabian Mehring, Parlamentarischer Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion. Im Rahmen des Sonderprogramms werden aktuell 106 Kneipp-Projekte mit insgesamt 1,5 Millionen Euro gefördert. So können im Landkreis Dillingen demnächst auch die Kommune Bissingen mit einem Neubau einer Wassertretstelle im natürlichen Gewässer der Kessel und die Stadt Dillingen mit drei geplanten Naturkneippanlagen in Kicklingen, Fristingen und Donaualtheim ihre Projekte angehen. Um der großen Nachfrage gerecht zu werden – bis zum Ablauf der Antragsfrist am 30. November 2020 gingen 174 Anträge ein – wurde das Programm auf Initiative der Freien Wähler im Landtag um eine Million Euro aufgestockt, heißt es in Mehrings Pressemitteilung. Jetzt stehe ein Fördervolumen von 2,5 Millionen Euro für die Ertüchtigung von Kneipp-Anlagen zur Verfügung. (pm)