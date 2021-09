Höchstädt

Höchstädter Landwirte sollen höher entschädigt werden

So sieht ein aktueller Plan mit den festgelegten Zonen für das neue Wasserschutzgebiet bei Höchstädt aus. Am Montag wird unter anderem über Entschädigungen für Landwirte in diesen Zonen diskutiert.

Plus Ein Antrag der CSU/JU- und Umlandfraktion wird lange im Stadtrat diskutiert. Es geht um das neue Wasserschutzgebiet und damit verbundene Einschränkungen.

Von Simone Bronnhuber

Für Wolfgang Konle ist es eine „Zahlung mit Hoffnung“. Thomas Häußler will die „so wichtige Ressource Wasser schützen“. Annett Jung sagt, dass „wir es doch auch bloß recht machen wollen“. Hans Mesch hält den Antrag für grundsätzlich gut, „aber ich finde es schade, dass nicht im Vorfeld mit dem Bauernverband gesprochen wurde“. Die Wortgefechte am Montagabend bei der Sitzung des Höchstädter Stadtrates gehen hin und her. Auslöser ist ein Antrag der CSU/JU- und Umlandfraktion. Dem stimmt die Mehrheit am Ende zwar zu, der Weg bis dahin ist aber bestückt mit aufgekochten Emotionen und Wortklauberei.

