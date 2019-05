01.06.2019

Geld vom Freistaat für Kitas

Es gibt Zuweisungen für Hochbauprojekte

Der Freistaat Bayern fördert Maßnahmen im Bereich Kinderbetreuung und Schulen über den Kommunalen Finanzausgleich. CSU-Landtagsabgeordneter Georg Winter hatte sich in den vergangenen Jahren eigenen Angaben zufolge erfolgreich darum bemüht, dass der Anteil der Fördermittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich auf 550 Millionen Euro angehoben wurde. Aufgrund des nach wie vor ungebrochen hohen Investitionsbedarfs der Kommunen insbesondere beim Bau von Schulen wird der Haushaltsansatz für die Förderung des kommunalen Hochbaus im Jahr 2019 auf diesem hohen Niveau fortgeführt. Die Fördersumme, so Winter, gebe die Möglichkeit, die Jahresraten für die Einzelmaßnahmen entsprechend gut auszustatten. Für die Investitionen in Krippen- und Kindergartenplätze gibt es folgende Fördermittel:

lDillingen erhält 130000 Euro für den Neubau einer Kinderkrippe im Stadtteil Schretzheim.

lLauingen bekommt 75000 Euro als weitere Rate für die Erweiterung des Kinderhauses am Bahnhof.

lZiertheim erhält einen Baukostenzuschuss in Höhe von 43000 Euro für den Neubau der Kindertagesstätte Ziertheim durch die katholische Stadtpfarrkirchenstiftung St. Veronika.

lButtenwiesen bekommt 130000 Euro für den Umbau und die Erweiterung des Kindergartens Regenbogen in Lauterbach. (pm)

