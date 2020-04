00:31 Uhr

Gemalte Maibäume für Seniorenheime

Jugendfeuerwehr Dillingen ruft auf

Mit dem fünften Monat im Kalenderjahr erscheinen an zentralen Plätzen in der Region auch die Maibäume. Doch dieses Jahr ist aufgrund der Corona-Krise alles anders. Das alte Brauchtum des Maibaumaufstellens wird abgesagt. „Dieses Jahr wird es leider keine Maibäume geben, das bedeutet auch, dass die Senioren in unseren Seniorenwohnheimen im Landkreis keinen bekommen“, erklärt Dillingens Kreisjugendwart Claus Zimmermann (wir berichteten).

Die Jugendfeuerwehr Dillingen kam deshalb auf eine Idee: Kinder und Jugendliche sollen als Ersatz Maibäume malen. Diese werden dann ausgedruckt und in den Seniorenheimen im Raum Dillingen verteilt werden.

Darüber, dass sich die Menschen über die kleinen Kunstwerke freuen werden, ist sich Zimmermann sicher.

Die Maibaumbilder können bis Samstag, 25. April, an folgende E-Mail-Adresse geschickt werden: jugendfeuerwehr@kfv-dillingen.de (pov mit pm)

