vor 20 Min.

Gemeinsam für eine gute Radfahrausbildung

Nahezu alle Viertklässler werden geschult und sind auf dem Rad erfolgreich

Seit Beginn des Schuljahres sind die Ausbilder der Jugendverkehrsschule wieder an den Grundschulen des Landkreises anzutreffen, um dort die Viertklässler auf ihre Radfahrprüfung vorzubereiten und die Kinder in allen wichtigen Verkehrsregeln auszubilden. Fast 100 Prozent aller Viertklässler legen die Radfahrausbildung ab und sind somit gut auf die Anforderungen des Straßenverkehrs vorbereitet.

In diesem Jahr trafen sich Schulamtsdirektor Wilhelm Martin und Schulrätin Beate Bschorr-Staimer mit dem kommissarischen Dienststellenleiter Benjamin Dannemann, den Polizeihauptkommissaren Gerhard Hartmann und Robert Drechsler, den Verkehrserziehern Madeleine Tauscher und Peter Müller, dem Fachberater für Verkehrs- und Sicherheitserziehung des Landkreises Martin Müller sowie dem Vorsitzenden der hiesigen Kreisverkehrswacht, Tobias Guffler, und deren Schatzmeister Gunter Hetz in der Grund- und Mittelschule in Bissingen.

Gedankt wurde hierbei besonders der Kreisverkehrswacht, die jedes Jahr die Radfahrhefte großzügig bezuschusst und heuer sogar neue Räder und Fahrradhelme für die Ausbildung der Kinder gesponsert hat. Im gemeinsamen Austausch wurde auch der besondere Stellenwert der Radfahrausbildung sowie die gute Zusammenarbeit von Schulen und Jugendverkehrsschule hervorgehoben. (pm)

