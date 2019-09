vor 32 Min.

„Gemeinsam stärker“

Die Caritas-Herbstsammlung kommt hilfesuchenden Menschen zugute

Im Landkreis Dillingen wie in ganz Bayern beginnt am Sonntag, 29. September, die diesjährige Caritas-Herbstsammlung. Sie dauert eine Woche und endet am 6. Oktober. Das Motto lautet „Gemeinsam stärker“. Der Kreisvorsitzende des Caritasverbands, Stephan Wolk, sagt: „Als katholischer Wohlfahrtsverband stärken wir professionell und versuchen, Hilfesuchenden individuellen Halt und Perspektiven in schwierigen Zeiten zu geben.“ Hierbei seien Spenden für hilfesuchende Menschen im Landkreis sehr wichtig. „Konkrete praktische und kleine finanzielle Hilfen könnten ohne die Spenden aus der Caritassammlung nicht aufrechterhalten werden“, sagt Wolk und bedankt sich bei den vielen ehrenamtlichen Sammlerinnen und Sammler in den Pfarrgemeinden für diesen wichtigen Dienst. Ein Drittel der Spenden geht laut Mitteilung direkt an die ortsansässige Pfarrgemeinde, ein Drittel verbleibt bei den jeweiligen Caritasverbänden vor Ort beziehungsweise im Landkreis und ein Drittel hilft dem Diözesan-Caritasverband, seine Dienste für Menschen in Not aufrechtzuerhalten. „Die Caritassammlung ist eine Spendensammlung für die Menschen bei uns daheim“, unterstreicht der Augsburger Diözesan-Caritasdirektor Andreas Magg.

Die Allgemeine Sozialberatung der Caritas in Dillingen wird beispielsweise ausschließlich aus kirchlichen Mitteln und Spenden finanziert und ist oftmals eine der ersten Anlaufstellen für Hilfesuchende im Landkreis. Sie hilft unter anderem bei der Klärung der individuellen Situation, gibt Informationen und Beratung zur materiellen Existenzsicherung, zu sozialrechtlichen Ansprüchen sowie Unterstützung und Beratung im Umgang mit Behörden. Ziel ist es, möglichst die Hilfe zur Selbsthilfe zu stärken

„Wer die tägliche Arbeit bei uns kennt, der weiß, dass viele Menschen täglich zuweilen vor nahezu unlösbar erscheinenden sozialen und finanziellen Herausforderungen stehen. Diese Herausforderungen machen wir uns als Caritas zu eigen, wir nehmen uns vorbehaltlos der Menschen an und begleiten sie so gut wie möglich, damit sie ihren Lebensweg weitergehen können“ betont der Domkapitular Magg. (pm)

Themen folgen