Gemeinschaft für Senioren zeigt sich

Zwei Informationsveranstaltungen in Lauingen und Dillingen

Die Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen präsentiert in zwei Informationsveranstaltungen ihr Angebot. Der erste Termin ist am Samstag, 19. September, um 14 Uhr in der Stadthalle in Lauingen. Die zweite Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 23. September, ebenfalls um 14 Uhr im Stadtsaal in Dillingen.

Der Vorsitzende des Vereins, Gerhard Brecht, wird die Seniorengemeinschaft mit ihrer Organisation, dem Leistungs- und Helferangebot sowie den Zielen des Vereins vorstellen. Interessierte Senioren, aber auch Helfer ab 18 Jahren, sind laut Pressemitteilung dazu eingeladen. Es besteht nach der Veranstaltung bereits die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft im Verein zu beantragen. Ebenfalls gibt es auch die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch an den vorhandenen Beratungstischen. Die derzeitigen Corona-Hygienerichtlinien für Veranstaltungen werden eingehalten. Die Seniorengemeinschaft wurde nun nach über einem Jahr Vorbereitung am 24. August 2020 im Kulturzentrum Colleg in Dillingen durch 17 Mitglieder gegründet. Zur Gründungsversammlung waren auch Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz und die Lauinger Bürgermeisterin Katja Müller gekommen. Beide Rathauschefs betonten die Wichtigkeit des Vereins für ihre Stadt und die Senioren und wünschten dem Verein einen guten Start. (pm)

der Seniorengemeinschaft befindet sich am Bischof-Hartmann-Ring 1 (Pfarrhaus St. Ulrich) in Schretzheim und wird abwechselnd von zwei Mitarbeiterinnen geführt.

