Geplanter Wechsel von Wittislingen nach Altenmünster: Hauptsache Bürgermeister

Wittislingens Bürgermeister tritt in Altenmünster an, in Wittislingen ist für ihn 2020 Schluss. Das ist legitim - einen Vorwurf muss er sich aber gefallen lassen.

Wittislingens Bürgermeister Ulrich Müller will Rathauschef in Altenmünster werden. In Wittislingen stellt er sich nicht mehr zur Verfügung. Nach nur einer – wenn auch wegen der vorgezogenen Wahl recht langen – Amtsperiode kehrt er der Gemeinde den Rücken. Er hat „persönliche Gründe“ dafür angegeben. Nun will er also doch Bürgermeister bleiben. Nur eben nicht in Wittislingen.

Das ist legitim. Altenmünster liegt für den Neusäßer deutlich komfortabler als Wittislingen. Statt 50 Kilometer wären es dann nur noch 25 von der Haus- zur Rathaustür. Und Altenmünster kann eine lockende Herausforderung darstellen.

Dennoch: Wer nach nur einer Amtsperiode nicht mehr antritt, und stattdessen sein Glück in einer anderen Kommune sucht, der muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass es ihm am Ende nicht wirklich um die Gemeinde ging.

Müller hat sich als Bürgermeister von Wittislingen beworben, weil er auf dem Weg von Neusäß zu seiner damaligen Arbeitsstelle in Aalen immer durch die Ulrichsgemeinde gefahren ist. Altenmünster liegt auf dem direkten Weg zwischen Neusäß und Wittislingen. Wenn das so weitergeht, wird Ulrich Müller 2026 Bürgermeister von Zusmarshausen.

