Geschädigter soll sich bei Polizei in Wertingen melden

Nach Unfall in Wertingen fährt er davon. Unfallverursacherin meldete sich dann bei der Polizei.

Eine Ford-Fahrerin hat am Montag gegen 12.30 Uhr den linken Außenspiegel eines neben ihr geparkten Fahrzeugs, das vor einer Bäckerei in der Hauptstraße geparkt war, touchiert.

Es kam zu keiner Abwicklung

Die Unfallverursacherin versuchte in der Bäckerei den Halter des Fahrzeugs zu finden und hinterlegte an der Windschutzscheibe einen Zettel mit ihren Personalien. Als sie daraufhin wieder in die Bäckerei ging, um die Polizei zu verständigen, fuhr der Fahrer des geschädigten Pkws davon, ohne dass es zur Abwicklung der Unfallschäden kam, so die Polizei.

Mit der Polizei in Verbindung setzen

Der Fahrer des geschädigten Pkw wird gebeten, sich mit der Polizeistation Wertingen unter Telefon 08272/99510 in Verbindung zu setzen. (pol)

