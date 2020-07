16:33 Uhr

Geschafft! Das Sailer-Gymnasium verabschiedet seine Abiturienten

Alle Schüler haben das Abitur am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen bestanden. Und das wurde gefeiert - mit Abstand und vielen Auflagen.

Vieles sollte anders sein in diesem Jahr, feiert das Sailer-Gymnasium heuer doch sein 470-jähriges Bestehen. Geplant war ursprünglich eine Feier im Goldenen Saal der Akademie. Vieles wäre anders gewesen, wurde doch ein besonders kleiner Jahrgang verabschiedet, der sich vor nun rund fünf Jahren für den Verbleib im G8 entschieden hatte. Und vieles war letztlich anders, weil offizielle Veranstaltungen in Zeiten von Corona anders organisiert werden müssen: Gefeiert wurde in der Basilika St. Peter, neben den Schülern waren nur die engsten Familienangehörigen zugelassen, und mit Landrat Leo Schrell und Oberbürgermeister Frank Kunz waren nur zwei Festredner geladen und erschienen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Schulleiter Kurt Ritter feierte die Versammlung zunächst unter dem Motto „Auf zu neuen Ufern“ zusammen mit Pfarrerin Sabine Verron-Kleiner und Stadtpfarrer Wolfgang Schneck einen stimmigen Wortgottesdienst, in dessen Zentrum der Patriarch Moses stand (musikalische Untermalung: Musiklehrer Ulrich Liebisch sowie Maximilian Simper an der Orgel). Verron-Kleiner wies die Schüler auf die Parallelen zwischen Moses und ihnen selbst hin: Wie dieser sei das Ziel ihres Weges noch nicht abzusehen, doch mit Gottes Hilfe könnten auch sie gute Spuren in der Welt hinterlassen.

Rektor Kurt Ritter hält Rede

In der kurzen Feierstunde stellte Oberstudiendirektor Ritter seine Ansprache zum einen unter den Gedanken des Wunderbaren, das auch im Alltag und im Leben der Schüler spürbar sei, aber immer wieder neu entdeckt werden müsse. Zum anderen wies er auf die Bedeutung von Bildung als Schlüssel zur Wissensgesellschaft hin. Doch sei dies nicht alles, einen Abiturienten zeichne im Verständnis seiner Schule unter anderem auch Teamfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Ausdauer und Fleiß, Kreativität, Kommunikationsfähigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Toleranz und Weltoffenheit aus. Jeder sei gefordert, sich diese Eigenschaften und Fähigkeiten in einem lebenslangen Prozess individuell anzueignen.

Schnitt von 1,3

Nicht ohne Stolz betonte der Schulleiter, dass alle 31 Schüler das Abitur bestanden haben, davon neun mit einem erfreulichen Notendurchschnitt bis einschließlich 2,0. Zwei davon, Charlotte Kettler und Michael Rupprecht, dürfen sogar auf einen Schnitt von 1,3 stolz sein und wurden einzeln geehrt. Ebenfalls durch ihre fachlichen Leistungen zeichneten sich Vincent Danzer (bestes Abitur Mathematik), Patrick Mayer (bestes Abitur Physik) sowie Melanie Petrovics, Nikolas Fink und Marita Foitl (Preis der Dilingana für die besten Seminararbeiten) aus. Den besonderen Umständen war geschuldet, dass Ritter die „Wunderkerzenmenschen“, die sich im schulischen Leben besonders engagiert hatten (Theater, Schulorchester und -chor, SMV) und deswegen Geschenke des Fördervereins erhielten, nicht einzeln nach vorne bitten konnte, sondern sie nur namentlich lobend erwähnte.

Landrat Leo Schrell über Corona

Die beiden Festredner schließlich kamen um das Thema Corona nicht herum: Landrat Schrell lobte den Jahrgang dafür, dass dieser trotz der Unsicherheiten des Lockdowns letztlich die Abiturprüfungen bravourös gemeistert habe, und riet, trotz der zahlreichen Einschränkungen den Optimismus und Humor beizubehalten, denn, so meinte Schrell mit einem Augenzwinkern, man könne mit „Abstand“ der beste Abiturjahrgang sein. Oberbürgermeister Kunz verwies auf die Bedeutung des lateinischen Begriffs „Corona“, nämlich Krone, und schon Schiller habe in der Ode an die Freude gedichtet, dass dem Verdienste seine Krone zustehe.

Alle drei Redner dankten auch den Eltern der Schüler, da diese durch ihre Sorge und Fürsorge alle Leistungen erst ermöglicht hätten. Abschließend wünschte Oberstudiendirektor Ritter den Jugendlichen ein glückliches, selbstbestimmtes und wunderbares Leben, das sie immer an ihre alte Schule und in ihre Heimat zurückführen möge. (pm)

