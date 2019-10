23.10.2019

Geschlossene Kirchen: Traurig, dass es so weit gekommen ist

Ein Bild mit Symbolcharakter: In der Pfaffenhofener Pfarrkirche wollte ein Unbekannter auch den Tabernakel aufbrechen. Dabei fiel ein Kreuz herunter, dadurch wurde Alarm ausgelöst.

Unbekannte haben in Kirchen in der Region Opferstöcke aufgebrochen und Tabernakel angegangen. Darin zeigt sich mangelnder Respekt vor dem, was anderen Menschen heilig ist.

Von Berthold Veh

Opferstöcke werden aufgebrochen, Tabernakel angegangen, ein Kelch mit geweihten Hostien gestohlen, Kreuze beschmiert, die Scheiben der Finninger Lourdesgrotte und der Kreuzwegstationen demoliert – und das alles innerhalb weniger Tage. Die Anzahl der Einbrüche in Kirchen und der Schändung von sakralen Gegenständen in der Region scheint täglich anzuwachsen. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Verantwortlichen gefunden werden.

Das Bistum hat die Reißleine gezogen

Das katholische Bistum Augsburg hat nun die Reißleine gezogen und die Kirchen in den Dekanaten Dillingen, Donauwörth und Augsburg-Land außerhalb der Gottesdienstzeiten schließen lassen. Die Entscheidung ist nachvollziehbar. Denn einfach zuzuschauen, bis die nächsten Opferstöcke aufgebrochen und weitere Tabernakel geknackt werden, kann auch nicht die Lösung sein. Aber es ist traurig, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Denn hinter Delikten wie dem Beschmieren und Zersägen von Kreuzen und dem Aufbruch eines Tabernakels verbirgt sich ein mangelnder Respekt vor dem, was anderen Menschen heilig ist.

Die Gotteshäuser müssen offen bleiben

Die Kirchentüren sollten aber nur so lange geschlossen bleiben, bis die Verantwortlichen dieser Aufbruchserie gefasst sind. Gotteshäuser müssen offen bleiben, damit Gläubige dort beten und Touristen über die Kunstwerke staunen können. Wenn Kirchen aus Angst vor Diebstählen und Vandalismus abgesperrt werden müssen, ist das ein Armutszeugnis.

