Gestank in Höchstädt: Ein Lkw verliert am Marktplatz Ladung

Ein Lkw hat am Höchstädter Marktplatz Ladung verloren. Es handelt sich nach Angaben von Beobachtern um gärende Lebensmittelreste, die für eine Biogasanlage bestimmt sein sollen.

Von Berthold Veh

Auf der Abfahrt der neuen B16 in Steinheim staut sich derzeit der Verkehr. Der Grund: Am Marktplatz in Höchstädt hat ein Lkw Ladung verloren. Der Verkehr wird über den Lückenschluss umgeleitet, die Autokolonne staut sich bis auf die neue Bundesstraße zurück.

Der Unfall ist nach Angaben der Polizei gegen 14 Uhr passiert. An dem Lkw aus dem Landkreis Ansbach soll ein Überdruck enstanden sein. Deshalb sei die gärende Ladung am Marktplatz auf die Straße gelaufen. Nach Angaben von Beobachtern handelt es sich um Lebensmittelreste, die für eine Biogasanlage gedacht sind.

Ein Motorradfahrer kam auf dem glitschigen Untergrund offensichtlich ins Schleudern und stürzte. Er zog sich dabei, wie die Polizei mitteilt, Verletzungen zu. Die Freiwillige Feuerwehr Höchstädt und die Straßenmeisterei sind gegenwärtig bei Reinigungsarbeiten vor Ort. Eine Spezialfirma wurde für die Straßenreinigung angefordert. Die Fahrbahn ist auf einer Länge von etwa einem Kilometer verschmutzt.

