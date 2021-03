vor 20 Min.

Geste der Grünen zum Weltfrauentag

Dagmar Carsten (links) und Angela von Heyden überreichten den Mitarbeitern des Dillinger Testzentrums am Weltfrauentag Blumen.

Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März weisen die Grünen des Kreisverbandes Dillingen daraufhin, dass viele Menschen in Deutschland Opfer von Gewalt innerhalb ihrer Partnerschaft sind – zum überwiegenden Teil Frauen. Jeden dritten Tag werde eine Frau von ihrem (Ex-)Partner getötet, sagt die Sprecherin des KV Dillingen Angela von Heyden. Daher unterstützt der Kreisverband das Nordschwäbische Frauenhaus mit einer Spende von 500 Euro. Weiter überreichten die Grünen als Geste Blumentöpfchen an die Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes Dillingen, deren systemrelevante Arbeit erst durch die Corona-Pandemie als solche erkannt und anerkannt worden ist.

Zudem wollen sie sich für einen deutlich höheren Lohn in pflegerischen Berufen einsetzen, ergänzt Dagmar Carsten, Sprecherin des Dillinger Ortsverbands der Grünen. (pm)

