Gestresst? Es gibt kostenlose Hilfe

Das Thema „Stressmanagement“ wird am kommenden Mittwoch, 30. Oktober, um 17.30 Uhr in Dillingen behandelt. Der Eintritt ist frei.

Wegen der guten Resonanz wird die Vortragsreihe „psychische Gesundheit“ in Dillingen fortgesetzt - schon nächste Woche.

Aufgrund der guten Resonanz setzt der Sozialpsychiatrische Dienst des Kreiscaritasverbandes Dillingen seine Vortragsreihe zum Thema „Psychische Gesundheit“ im Winterhalbjahr 2019/2020 weiter fort. Themen werden diesmal sein: „Achtsamkeit im Alltag“, „Resilienz“, „Gewaltfreie Kommunikation“, „Das Messie-Syndrom“ sowie „Stressmanagement“.

Ein mal im Monat gibt es einen Vortrag in Dillingen

Die Vorträge werden laut Pressemitteilung wieder abwechselnd von den Mitarbeitern des Sozialpsychiatrischen Dienstes gehalten und finden einmal monatlich in der Geschäftsstelle des Caritasverbandes für den Landkreis in Dillingen in der Regens-Wagner-Straße 2 statt.

Der Eintritt ist immer frei

Die Vortragsreihe wendet sich an Betroffene, Angehörige und Interessierte. Der Eintritt ist wie immer frei.

Die Themen und die genauen Termine stehen auch auf der Homepage und werden jeweils zusätzlich im Tageswegweiser bekannt gegeben. Die neue Vortragsreihe beginnt am Mittwoch, 30. Oktober, um 17.30 Uhr mit dem Thema „Stressmanagement“.

Das Berater-Team des Sozialpsychiatrischen Dienstes von links: Maria Neureiter-Suske, Yvonne Kaleja, Ulrich Keuch, Tanja Weil, Herbert Hartmann und Janet Wolke. Bild: Stramke

Der Diplom-Sozialpädagoge Herbert Hartmann beleuchtet in seinem Vortrag unter dem Motto: „Stress erkennen, verstehen, bewältigen“ zunächst die Entstehung von Stress, die Auswirkungen von Stress auf den Organismus und die daraus resultierenden möglichen Stressfolgen für die körperliche und psychische Gesundheit.

Anhand von Testbögen erfahren die Teilnehmer mehr über ihre eigene aktuelle Belastungssituation und über stressverschärfende Denkmuster. Sie klären dabei ihre eigene Belastungshierarchie und stärken ihre persönliche Stressbewältigungskompetenz.

Des Weiteren werden unterschiedliche Entspannungsverfahren sowie weitere wirksame Strategien zur Stressreduzierung vorgestellt.

