00:35 Uhr

Gewonnen! 1000 Euro gehen nach Lauingen

Inge Uhl hat erfolgreich an unserem Gewinnspiel teilgenommen. Von dem Geld sollen viele etwas haben

Von Cordula Homann

„Das ist ein Geschenk“, freut sich Inge Uhl aus Lauingen. 1000 Euro hat sie bei unserem Retro-Rätsel gewonnen. Auf dem schwarz-weißen Bild von 1940 entdeckte die 45-Jährige gleich das neue Capito-Magazin unserer Zeitung, das es aber erst seit diesem Jahr gibt – und schickte eine SMS mit den richtigen Koordinaten und ihrer Adresse ab. „Ich nehme immer mal wieder an Gewinnspielen teil, aber über das Festnetz. Weil ich aber heute viel unterwegs war, habe ich ausnahmsweise eine SMS geschickt und mein Handy mitgenommen“, erzählt sie bei der Geldübergabe aufgeregt. Gegen 15 Uhr schaltete sie ihr Handy ein – und prompt klingelte es. Die Anruferin überraschte Inge Uhl mit der Nachricht, dass sie die 1000 Euro gewonnen habe.

Eine Idee, was mit dem Geld gemacht wird, hat die Lauingerin auch schon: Ein Teil wird in ihren traumhaften 800 Quadratmeter großen Garten fließen. Selbst wenn dort fast nichts mehr Platz hat, „irgendwas geht immer“. Auch der Ehemann soll etwas von dem Gewinn haben. „Und die Hühner bekommen einen Leckerbissen“, sagt Inge Uhl und lacht. Denn die bevölkern neben zahlreichen zwitschernden Vögeln, drei Igeln und vielen Insekten das grüne Paradies. „Der Garten ist meine Passion.“ Ein paar Wildbienen möchte die 45-Jährige noch einsetzen. Die Larven bestimmter Sorten könne man bestellen und gut im Garten vermehren. Außerdem möchte die Gewinnerin etwas Geld einem Naturschutzprojekt spenden. „Mir geht es gut, ich habe keine materiellen Wünsche.“ Doch die Tiere in ihrem Garten, die liegen ihr am Herzen.

Themen Folgen