Gibt es eine neue Tagespflege im Landkreis Dillingen?

In Bachhagel soll eine neue Tagespflege entstehen.

Ein Investor möchte eine Tagespflege in Bachhagel realisieren. Das Projekt wird nun erstmals öffentlich im Gemeinderat besprochen.

Von Andreas Schopf

In Bachhagel soll eine Tagespflege entstehen. Laut Bürgermeister Ingo Hellstern gibt es einen Investor, der das Projekt in der Bachtalgemeinde realisieren möchte. Es geht um das Areal gegenüber der Apotheke in der Badstraße.

Zusätzlich zur Tagespflege sollen, so die Pläne des Geldgebers, Flächen für barrierefreies Wohnen geschaffen werden. Um welchen Investor es sich handelt, darf Hellstern zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen, sagt er. Die Gemeinde hatte das Projekt zuletzt nicht-öffentlich besprochen. Am Dienstag, 21. Juli, behandelt der Gemeinderat das Thema in seiner öffentlichen Sitzung – es wird um den Bebauungsplan für die geplante Tagespflege gehen.

Beginn der Sitzung ist um 20 Uhr im Brauereistadel. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Sanierung der Ebenen im Kirchturm und der elektrischen Anlagen sowie eine Ersatzbeschaffung der vier Läutemaschinen.

