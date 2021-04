Gibt es in Bächingen etwa ein Schiff? Rätseln Sie mit!

Plus Im Rätselrundgang geht es diesmal dicht an der bayrischen Grenze vorbei. Was es rund um Bächingen noch zu entdecken gibt.

Das Mooseum kennt sicher jeder. Doch das ist nicht das Einzige, was es in Bächingen zu entdecken gibt.

Los geht es vor dem Eingang des Mooseums. Richtung Nikolai-Kirche laufend, findet sich schnell eine Gedenkstätte für den Bächinger Ehrenbürger Friedrich Frieß.

Vorbei an Mooseum und Kirche

An der Kirche und dem Rathaus vorbei führen Kirchgasse und Hauptstraße. Letztere geht in die Einhößstraße über. Dieser folgend kommt bereits das Sontheimer Ortsschild in Sicht. Davor biegt der Rätselspaziergang in den Grenzweg ab. Unterwegs ist ein besonders bemaltes Garagentor zu sehen.

Die nächste Station des Rätselrundgangs ist nach links über die Sontheimer Straße zu erreichen. Denn rechts biegt der Oberfeldweg ab. Dort steht in einem Garten ein besonderes Spielgerät für Kinder mit der Aufschrift „Mucki“.

Zwischen einem Erdhügel auf der rechten und Gärten auf der linken Seite führt der Blumenweg hindurch. Dieser verläuft ein ganzes Stück geradeaus. Einige Anwohner haben den Straßennamen wörtlich genommen und den Gartenzaun mit Nachbildungen von Blumen verschönert.

Ein ungewöhnliches Schild am Gartentor

Am Ende des Blumenwegs geht es weiterhin geradeaus. Nach einigen Häusern liegen rechts nun Felder. An einem Gartentor zur linken Seite hängt ein ungewöhnliches Schild.

Diese Gedenkstätte wurde für Ehrenbürger Friedrich Frieß errichtet. Foto: Silva Metschl

Der Finkenweg führt zurück in das Dorfinnere. An seinem Ende biegt der Rätselrundgang erst nach links in den Amselweg, dann wieder nach rechts in den Lerchenweg ab. Nachdem die Gundelfinger Straße überquert ist, kommt der Rätselrundgang über die Katharinendorfstraße bei „Klug’s Scharfes Eck“ an. Einige blaue Laternen beleuchten dort nachts den Eingang.

Die Schloßstraße führt zurück zum Anfangs- und Schlusspunkt vor dem Mooseum, an dem ein Mosaik Teile des Brenzverlaufs zeigt.

