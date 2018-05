vor 26 Min.

Gibt’s in Dillingen ein Verkehrschaos?

Die alte B16 ist in den Pfingstferien zwischen der Großen Kreuzung und dem Gewerbegebiet Ost gesperrt. Und beim Taxispark ist die Ampel außer Betrieb.

Autofahrer aus dem östlichen Landkreis müssen in den Pfingstferien für ihre Fahrt nach Dillingen mehr Zeit einplanen. Der Grund: Es stehen Bauarbeiten auf der alten Bundesstraße 16 an.

Wegen der Erneuerung der Deckschicht wird die Kreissstraße DLG 42 (alte B16) während der Pfingstferien in der Zeit von Dienstag, 22. Mai, bis Freitag, 1. Juni, komplett gesperrt, teilt das Dillinger Landratsamt mit. Die Sperrung betrifft den Streckenabschnitt von der Großen Kreuzung (Altheimer Straße/Kapuzinerstraße/Donauwörther Straße) bis zum Gewerbegebiet-Ost. Die Große Kreuzung selbst ist von der Baumaßnahme aber nicht betroffen und somit befahrbar. Von Steinheim her kann das Gewerbegebiet über die Justus-von-Liebig-Straße erreicht werden, informiert die Landkreisverwaltung.

Am kommenden Dienstag, 22. Mai, sind Fräsarbeiten im gesamten Baustellenbereich geplant. Der Deckenbau des ersten Bauabschnittes (östlicher Anschluss Gewerbegebiet bis Rudolf-Diesel-Straße) wird in der Zeit von Donnerstagmittag, 24. Mai, bis Samstagvormittag, 26. Mai, ausgeführt. Der Deckenbau des zweiten Abschnittes (Rudolf-Diesel-Straße bis Große Kreuzung) ist von Montagmittag, 28. Mai, bis Donnerstagvormittag, 30. Mai, geplant. Während der Deckenbauarbeiten ist der jeweilige Abschnitt auch für Anlieger komplett gesperrt, heißt es in der Pressemitteilung. Bei schlechter Witterung seien zeitliche Verschiebungen möglich. Das Landratsamt rechnet damit, dass die Strecke ab Montag, 4. Juni, wieder komplett befahrbar ist.

Der großräumige Verkehr wird über die neue Bundesstraße 16 umgeleitet. Die Umleitung ist beschildert. Die Länge der Fahrbahn, die saniert wird, beträgt etwa 1,9 Kilometer. Die Kosten belaufen sich laut Pressemitteilung auf rund 300000 Euro.

Und es gibt noch eine weitere Behinderung: An der Ampel der Taxispark-Kreuzung (Große Allee/Georg-Hogen-Ring/Prälat-Hummel-Straße) muss das Steuergerät in der Zeit von Dienstag, 22. Mai, bis Donnerstag, 24. Mai, umgebaut werden. Die Ampel wird deshalb voraussichtlich für drei Tage außer Betrieb sein. In diesem Zeitraum gilt an der Kreuzung die Vorfahrtsregelung durch die Verkehrszeichen. (bv, pm)

Themen Folgen