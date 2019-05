16:12 Uhr

Giengen: BSH investiert Millionen in Kältefabrik

Die BSH Hausgeräte GmbH investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in ihre Kältefabrik in Giengen.

Der Hausgeräte-Konzern setzt auf Premium-Einbaugeräte und will Vorreiterrolle bei vernetzten Produktionsanlagen ausbauen

Die BSH Hausgeräte GmbH hat in Giengen ihre Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres präsentiert und die Ausrichtung des Standorts skizziert. Neben Investitionen im zweistelligen Millionenbereich wird der Fokus in Giengen klar auf dem Einbaugerätemarkt liegen. Zudem werde der Standort seine Vorreiterrolle im Bereich vernetzter Produktionsanlagen innerhalb des weltweiten I4.0@BSH-Programms weiter ausbauen und die Weichen für die volle Vernetzung stellen.

61.000 Mitarbeiter gehören dem Konzern an

Die BSH Hausgeräte GmbH insgesamt hat im Geschäftsjahr 2018 mit 13,4 Milliarden Euro den zweithöchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte verzeichnet. Wechselkursbereinigt entspricht das einem Plus von knapp einem Prozent, auf Euro-Basis einem Rückgang von 3,2 Prozent. Dem Konzern gehören knapp 61.000 Mitarbeiter an. Die Veränderungen der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben lokale Auswirkungen, heißt es in der Pressemitteilung. Um die Produktionsmenge von 1,55 Millionen Hausgeräten aus dem Kühlsegment im Geschäftsjahr 2018 und einer leicht rückläufigen Prognose für das Jahr 2019 entgegenzusteuern, richtet der Standort Giengen seinen Fokus klar auf den Einbaugerätemarkt aus. Im Zentrum der Bestrebungen stehen neue Premium-Einbaugeräte für weltweite Märkte. Zudem will der Standort seine Vorreiterrolle im Bereich vernetzter Produktionsanlagen weiter ausbauen.

Neue vernetzte Einbau-Montagelinie

Investitionen im zweistelligen Millionenbereich unterstreichen nach Angaben des Unternehmens die Vorreiterrolle des Standorts Giengen als Kältefabrik nachhaltig. Neben dem Investment in bestehende Gebäudestrukturen, ist eine neue vernetzte Einbau-Montagelinie in Planung, die Ende 2020 in Betrieb genommen werden soll. Ebenso ist ein fahrerloses Transportsystem in der Fertigung geplant, das neben verbesserten Produktionsabläufen auch ergonomische Vorteile für die Beschäftigten mit sich bringt.

Das 2018 eröffnete Innovation Laboratory, kurz InnoLab, hat das Ziel, die digitale Transformation innerhalb des weltweiten I4.0-Programms der BSH voranzutreiben, Innovationen zu beschleunigen und Mitarbeiter untereinander zu vernetzen. Die BSH verfolge in diesem Rahmen mit Projekten wie dem „Digital Twin“ oder „Cognitive Computing“ zukunftsweisende Themen, die am Standort produktionsspezifisch zum Einsatz kommen. Um die weitere Standortentwicklung voranzutreiben, bilden unter dem Motto „Wir in Giengen“ sieben Module die wichtigsten strategischen Themenfelder des Standorts ab – von effizienten Prozessen bis hin zu motivierten Mitarbeitern.

2800 Mitarbeiter in Dillingen, 2900 in Giengen

Der Standort Giengen, ältester Produktionsstandort der BSH Hausgeräte GmbH, habe sich in seiner 70-jährigen Standortgeschichte zu einem Hightech-Standort mit derzeit 2900 Mitarbeitern entwickelt, an dem Kühlschränke, Gefriergeräte und Kühl-Gefrier-Kombinationen nach neuesten Anforderungen und Energiekriterien entwickelt und produziert werden. Das dort ansässige Kompetenzzentrum für die Entwicklung von Kühlgeräten koordiniert die Entwicklungs- und Forschungsaktivitäten für die Kältegeräte der BSH weltweit.

Am Standort in Dillingen betreibt der Konzern Europa modernstes Geschirrspülerwerk. Mit etwa 2800 Mitarbeiter ist die BSH der mit Abstand größte Arbeitgeber im Landkreis Dillingen. (pm, dz)

