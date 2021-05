Giengen

vor 24 Min.

Das sind die Pläne für Giengens Lamm-Quartier

Plus Die Grundstücke auf dem Areal sollen an einen Gastronomen aus Ulm veräußert werden, der Mitte des nächsten Jahres mit dem Bau von Brauhaus, Wohnungen und Tiefgarage beginnen will. Noch gibt es aber Hürden.

Von Marc Hosinner

Nun sind alle Zweifel beseitigt: In Giengen wird ein Barfüßer-Brauhaus gebaut. Und nicht nur das. Gaststätte und mehr sollen Ende 2023, Anfang 2024 eröffnen. In der jüngsten Sitzung ermöglichte der Gemeinderat mit seinem Beschluss den nächsten Schritt zum Bauvorhaben. Die städtischen Grundstücke auf dem Areal sollen an den Investor veräußert werden.

