Giengen

vor 34 Min.

Dieses Löschfahrzeug stimmt den Hersteller Ziegler in Giengen optimistisch

Die Fahrzeuge der Reihe ZF 6 des Giengener Feuerwehrausstatters Ziegler löschen auf Flugfeldern. Die Innovation des Unternehmens hat Kunden und Experten offensichtlich überzeugt. Am Stammsitz in Giengen plant Ziegler jetzt weitere Investitionen.

Plus Der Feuerwehr-Ausrüster Ziegler in Giengen blickt trotz Kurzarbeit hoffnungsvoll in die Zukunft. Das liegt auch am neuen Löschfahrzeug „Z6“, das auf Flughäfen zum Einsatz kommt.

Von Marc Hosinner

Löschfahrzeuge für Flughäfen: Giengens zweitgrößter Arbeitgeber Ziegler hat das schon seit vielen Jahren im Angebot. Doch mit der neuen, im vergangenen Jahr präsentierten Reihe „Z6“ scheint ein großer Wurf gelungen zu sein.

