19.09.2019

Giengen ist Kommune des Jahres

Kreisstadt erhält Großen Preis des Mittelstandes

Bei der Galaveranstaltung zum 25. „Großen Preis des Deutschen Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung in Würzburg ist die Große Kreisstadt Giengen an der Brenz mit dem Sonderpreis „Kommune des Jahres“ in der Region Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Thüringen – einer von drei Regionen – ausgezeichnet worden. Die Auszeichnungsgala in Würzburg erlebten mehr als 500 Unternehmerinnen und Unternehmer sowie zahlreiche geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft. Bundesweit waren laut Pressemitteilung 5399 Unternehmen sowie für die Sonderpreise 115 Kommunen und 83 Kreditinstitute nominiert worden.

Der Preis „Kommune des Jahres“ geht regelmäßig an kommunale Institutionen mit herausragenden Leistungen und Erfolgen beim Aufbau und bei der Entwicklung mittelständischer Wirtschaftsstrukturen. Bereits im Februar des Jahres hatte Josef Christian Kainz, stellvertretender Kuratoriumsvorsitzender und Direktor der süddeutschen Niederlassung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, die Stadt Giengen aufgefordert, sich zu bewerben. Er hatte das strategische Vorangehen im Sinne der Entwicklung zur Fünf-Sterne-Stadt eine Zeit lang beobachtet und war zu der Auffassung gelangt, dass dieses Vorangehen preiswürdig sei.

Es folgte eine Bewerbungsphase, in der Oberbürgermeister Dieter Henle und Wirtschaftsförderer Sebastian Vetter die städtische Strategie anhand verschiedener Kategorien darstellten. Gefragt waren neben einem Kurzprofil mit Ideen und Maßnahmen Angaben zu den Hard- und Softfacts der Mittelstandsförderung und den erzielten Erfolgen, daneben zu Partnern im Netzwerk, Zielen und aktuellen Problemen. Anfang September kam die Nachricht, dass die Stadt die sogenannte Jurystufe erreicht habe – verbunden mit einer Einladung zur Galaveranstaltung nach Würzburg.

Die Laudatio übernahm Josef Christian Kainz als stellvertretender Kuratoriumsvorsitzender und Initiator der Giengener Bewerbung. Er freute sich sehr, dass seine Empfehlung durch sämtliche Bewertungsgremien hindurch bestätigt worden war und zeichnete einen Bogen von der finanziell schwierigen Zeit Giengens über eine erste Erholung bis hin zur vielfach vorbildlichen Entwicklung der Stadt unter ihrem neuen Oberbürgermeister. „Der hervorragende Status, den Giengen als Wohn- und Arbeitsstadt, beim Lebensgefühl für Familien und Kinder, bei der Innenstadtentwicklung und dem Zusammenleben der Bürger für sich reklamieren kann, ist den Verantwortlichen im Rathaus nicht in den Schoß gefallen.“ In seinen Ausführungen erwähnte er unter anderem die Neugestaltung der Innenstadt, die aktive Wohnbaupolitik, aber auch die Beschäftigung eines Wirtschaftsförderers, die Zertifizierung als attraktiver Wirtschaftsstandort und den engen Kontakt zu Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistern. Weitere Aspekte seien Erfolge in der Digitalisierung und Umstellung auf LED-Beleuchtung, daneben Gründercoaching und Bildungspartnerschaften, das Forschungsprojekt für die praktische Nutzung neuer Energien und natürlich der Giengener Industriepark A7. (pm)

