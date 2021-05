Schnelles Internet für Lutzingen und Unterliezheim

Das Projekt kostet 3,2 Millionen und soll zu 90 Prozent gefördert werden. Was die Geschwindigkeitsmessung ergeben hat

Über eine „wegweisende einstimmige Beschlussfassung“ aus der jüngsten Lutzinger Ratssitzung im Bürgerhaus berichtet Rathauschef Christian Weber. Demnach wird die Gemeinde Lutzingen einen Antrag zur Teilnahme am neuen Förderprogramm Bayern stellen, mit dem der Glasfaser-Ausbau bis an jedes Gebäude für die beiden Ortsteile Lutzingen und Unterliezheim ermöglicht wird.

Die vorläufigen Kosten für den gesamten Ausbau liegen laut Weber bei rund 3,2 Millionen Euro, von denen 90 Prozent, sprich 2,9 Millionen Euro aus dem Förderprogramm finanziert werden sollen. Der Rest von 320000 Euro müsse von der Gemeinde getragen werden, so der Bürgermeister.

Jetzt muss nach den Worten des Gemeindechefs eine Markterkundung durchgeführt werden, anschließend eine Ausschreibung für die Ausbaumaßnahme. Bis Ende des Jahres soll der Förderantrag gestellt sein, um dann kurzfristig mit den Glasfaserausbauarbeiten beginnen zu können.

Anschließend informierte der Bürgermeister seine Ratskollegen über die Ergebnisse der durchgeführten Verkehrsmessungen im Gemeindegebiet. Demnach waren Messtafeln aufgestellt worden, deren Messungen jedoch keine Auffälligkeiten ergeben hätten.

Als Ergebnis schlug Weber den Gemeinderäten vor, dass die Gemeinde eine eigene Festtafel anschaffe und mit Schildern auf die örtlichen Waldparkplätze, besonders an der „Pawson Kapelle“, verweise. Die Ratsmitglieder stimmten dem Vorschlag ohne Gegenstimme zu. Weitere Themen:

lFlutlichtanlage Der Gemeinderat erteilte dem Antrag der SG Lutzingen, Abteilung Fußball, auf Errichtung einer Flutlichtanlage am Hauptspielfeld einstimmig das gemeindliche Einvernehmen. Darüber hinaus beschlossen die Ratsmitglieder, die vom Verein beantragte Übernahme der Zwischenfinanzierung und Kosten der Baugenehmigung durch die Gemeinde Lutzingen.

lProjekt „Jugend aktiv“ Ebenso einstimmig beschloss der Rat, am Projekt „Jugend aktiv“ des Kreisjugendrings Dillingen teilzunehmen. Mit der Durchführung des Projekts am 20. Mai sollten Jugendlichen im Rahmen einer digitalen Jugendsprechstunde aktiv in das gemeindliche Gemeinwesen eingebunden werden. Beispielsweise in einer gemeinsamen Sprechstunde mit dem Bürgermeister.