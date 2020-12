vor 19 Min.

Glasfaserausbau in Schwenningen

Die Telekom baut ein Glasfaser-Netz im Neubaugebiet Oberdorf, Hochfeldstraße, in Schwenningen. Zwölf Haushalte bekommen ab dem zweiten Quartal 2021 schnelles Internet. Damit haben die Kunden den besten Anschluss für gleichzeitiges Streaming, Gaming und Homeoffice, heißt es in der Pressemitteilung. Das maximale Tempo beim Herunterladen beträgt 1 GBit/s. Beim Heraufladen sind es 200 MBit/s. „Wir treiben die Digitalisierung in Stadt und Land voran. Jetzt ist auch das Neubaugebiet Oberdorf, Hochfeldstraße in Schwenningen dabei“, sagt Bernd Glaubitz, Regionalmanager der Deutschen Telekom. (pm)

zum Glasfaser-Hausanschluss gibt es unter Telefon 0800/3301903 oder im Internet unter www.telekom.de/Bauherren.

